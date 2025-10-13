Trileris su šūviais: nuo teismo bausmės slėpęsis narkomanas veržėsi pas sugyventinės draugę

Kaip jau rašyta, šis sekmadienio vidurdienį šūviu minėto daugiabučio laiptinėje prasidėjęs trileris turėjo tris serijas.
Per pirmąją apie 12 val. dienos buvo peršautos vieno šio daugiabučio buto durys. Policijos suvestinės pranešė, kad šio buto savininkė – 2002 m. gimusi moteris. Tačiau aiškėja, kad šaulio agresija buvo nukreipta ne į buto savininkę, o į jos viešnią. Tuo metu šiame bute pas draugę viešėjo jo sugyventinė.
Tačiau, kaip jau rašyta, apie šį šūvį pranešė ne buvusiosios už peršautų durų, o laiptinės kaimynai. Jie teigė, kad išėję į laiptinę, ne tik jautė parako kvapą, bet ir konstatavo skylę kaimynės buto duryse, kurių niekas jiems neatidarė.
Tie patys nejuokais išgąsdinti kaimynai teigė spėję pamatyti pro langus ir dviračiu iš įvykio vietos pasišalinantį šaulį, dengiantį veidą gobtuvu.
Maždaug po valandos prasidėjo antroji šio trilerio serija, kai apie 13 val. įtariamas šaulys buvo įspęstas policijos pareigūnų į kampą Šiaurės prospektų garažų masyve. Tik dabar jau turimą ginkluotę panaudojo „karštais pėdsakais“ paskui įtariamąjį atsekusi policija, per tą laiką patikrinusi ir vieną V. Krėvės prospekto butą, kuriame jis gyveno kartu su sugyventine, kurios su nupjautvamzdžiu rankoje ieškojo pas draugę. Tačiau gyvenamoje vietoje įtariamo šaulio rasti nepavyko.
Anot Kauno policijos atstovės, sulaikant šį asmenį minėtame garažų masyve jos kolegoms teko panaudoti tarnybinį ginklą, nes įtariamasis nepakluso teisėtiems pareigūnų, turėjusių informacijos, kad jis gali būti ginkluotas, reikalavimams.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, nupjautvamzdis, su kuriuo, kaip įtariama, šaudyta daugiabučio laiptinėje, po įtariamojo, kurio inicialai – E. M., sulaikymo buvo rastas jo kuprinėje, aptiktoje ant vieno iš garažų stogo.
Policijos suvestinėse pranešama, kad sulaikant šį 1996 m. gimusį asmenį, buvo iššauti įspėjamieji šūviai į orą bei panaudotas elektroimpulsinis prietaisas „Taser“.
Trečia šio dar palyginti laimingai pasibaigusio trilerio serija įvyko už valandos po įtariamojo sulaikymo jau minėtoje jo gyvenamoje vietoje V. Krėvės prospekte. Per kratą joje rasti ne tik trys garsiniai šoviniai, bet ir du užspaudžiami polietileniniai maišeliai su baltos spalvos biriais milteliais. Įtariama, kad tai – narkotinė medžiaga.
Po šio trilerio pagaliau areštinėje atsidūręs E. M. – ne kartą teistas: dėl smurto artimoje aplinkoje, neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis ir jų platinimo, plėšimo bei pasipriešinimo pareigūnams. Taigi, minėtą nupjautvamzdį jis laikė neteisėtai, nes niekas asmeniui su tokia biografija leidimo įsigyti bei laikyti ginklą nebūtų davęs.
Už neteisėtą disponavimą šaunamuoju ginklu, kaip ir už svetimo turto sugadinimą visuotinai pavojingu būdu, dėl ko, kaip ir dėl neteisėto disponavimo kvaišalais savo reikmėms, pradėtas ikiteisminis tyrimas, gresia laisvės atėmimas iki penkerių metų.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, E. M. duoti parodymus ikiteisminį tyrimą pradėjusiems pareigūnams atsisakė. Ir artimiausiu metu turėtų būti pervežtas į Kauno kalėjimą – atlikti šiemet sausį jam skirtos 30-ies parų areštų bausmės, nuo kurios, pirminiais duomenimis, jis slapstėsi, už neteisėtą disponavimą kvaišalais be tikslo šiuos platinti. Ketinama kreiptis ir į teismą, kad šis skirtų E. M. kardomąją priemonę – įpareigojimą gyventi atskirai nuo buvusios sugyventinės, kuri persekiota su nupjautvamzdžiu rankoje, bei nesiartinti prie jos.
Naujausi komentarai