Už stambią cigarečių kontrabandą latviui teismas skyrė penkiaženklę baudą

Kaip penktadienį pranešė Panevėžio apygardos teismas, tokia bauda latviui skirta bylą užbaigus baudžiamuoju įsakymu. Juo J. Feldmanis buvo pripažintas kaltu dėl neteisėto disponavimo didelės vertės akcizinėmis prekėmis.
Teismo duomenimis, pasieniečiai latvį sulaikė šių metų spalio 14-ąją kelyje Panevėžys–Pasvalys–Ryga, Pasvalio rajono Saločių kaime.
Sulaikymo metu J. Feldmanio vairuotame mikroautobuse ir priekaboje rasta 60 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių „Marlboro Gold“ ir „Winston Blue“, nepaženklintų Vyriausybės nustatyta tvarka.
Klaipėdos teritorinės muitinės duomenimis, bendra šių cigarečių vertė su privalomais mokesčiais siekia 313,4 tūkst. eurų.
Pasak teismo, J. Feldmanis kaltę iš esmės pripažino ir gailėjosi. Jis teigė sutikęs nuvairuoti mikroautobusą su priekaba iš Bauskės Latvijoje į Panevėžio rajone esančią degalinę už 50 eurų atlygį, nesuprasdamas, kad gabena kontrabandą.
Teismas konstatavo, kad Latvijos piliečio kaltė yra įrodyta jo paties prisipažinimu ir kitais byloje surinktais duomenimis, įskaitant pasieniečių sulaikymo bei apžiūros protokolus, Klaipėdos teritorinės muitinės nustatytą prekių vertę.
Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgė į tai, kad kaltinamasis padarė sunkų, tyčinį nusikaltimą ir jį užbaigė. Atsakomybę lengvinančia aplinkybes teismas pripažino J. Feldmanio prisipažinimą ir gailėjimąsi, dėl to bausmę jam sumažinęs trečdaliu.
Kadangi kontrabandai naudotas mikroautobusas ir priekaba nepriklauso latviui, teismas iš jo nusprendė išieškoti transporto priemonių vertę atitinkančią 4,1 tūkst. eurų sumą.
