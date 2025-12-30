 Vilkaviškyje neblaivus vairavo muitinės pareigūnas

2025-12-30 08:35
Vilkaviškyje neblaivus prie vairo įkliuvo muitinės pareigūnas, antradienį pranešė policija.

Vilkaviškyje neblaivus vairavo muitinės pareigūnas / M. Vizbaro / BNS nuotr.

1964 metais gimusio Kauno teritorinės muitinės inspektoriaus vairuojamas automobilis buvo sustabdytas Pilviškių gatvėje.

Jam fiksuotas 1,11 promilės girtumas, pareigūnas buvo uniformuotas, vyko į darbą.

