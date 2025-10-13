Vilniaus rajone per gaisrą žuvo žmogus

Gaisras kilo dviejų aukštų name Vakarų gatvėje, Bendrajam pagalbos centrui apie jį pranešta 15.17 val.
Atvykę ugniagesiai į smarkiai uždūmintą namą įėjo su kvėpavimo aparatais, pirmame aukšte jie rado žuvusį žmogų.
Vilniaus rajone, Didžiosios Riešės kaime, per gaisrą pirmadienį žuvo žmogus, BNS informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
