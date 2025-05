Virš Lietuvos – „rūkalų lietus“: pasieniečiai perėmė didžiulį kontrabandos krovinį

Gegužę iki šio savaitgalio bandymų šiuo būdu į Lietuvą gabenti kontrabandines cigaretes buvo mažai lyginant su kitais šių metų mėnesiais. Nuo gegužės 1 d. iki 15 d. įskaitytinai buvo sulaikytas vienas toks krovinys, 16 d. – trys.

Per praėjusius šeštadienį ir sekmadienį perimtose oro balionais skraidintose 24 siuntose buvo apie 30 tūkst. pakelių cigarečių. Kaip įprasta, prie visų krovinių buvo pritvirtinti GPS siųstuvai. Toks kontrabandininkų suaktyvėjimas didele dalimi sietinas su savaitgalį vyravusiomis oro sąlygomis (ypač vėju), palankiomis panašiai veiklai tokių balionų skrydžiams.

Dažniausiai tokią kontrabandą VSAT pareigūnai perėmė prie sienos su Baltarusija Pietų Lietuvoje, ypač Šalčininkų ir Varėnos rajonuose bei Druskininkų savivaldybėje. Būta atvejų, kai pasieniečiai turėjo tikslios informacijos apie naktimis į Lietuvą aukštai įskridusius oro balionus su cigaretėmis, kurie turėjo leistis toliau nuo pasienio ruožo. Kadangi VSAT pajėgos veikia arčiau sienos, o ne giliau į Lietuvą, šiuos duomenis pasieniečiai pateikinėjo policijos pareigūnams. Šie nuvykę į VSAT nurodytas vietas irgi rado kontrabandinių cigarečių su balionais bei GPS įrenginiais.

Dviem atvejais savaitgalį buvo sulaikyti 3 vyrai, įtariama, susiję su oro balionais atskraidintomis cigarečių siuntomis. Po apklausų pasieniečiai juos paleido įteikę šaukimus atvykti į VSAT padalinius tolesniems tyrimo veiksmams atlikti.

Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą.

Iš viso šiemet jau perimti 265 oro balionais iš Baltarusijos skraidinti rūkalų kroviniai. Pernai per visus metus jų būta 226.

Be to, pasieniečiai šiemet sulaikė 66, įtariama, su oro keliu gabenta kontrabanda susijusius asmenis.

Šią gegužę perimti 34 oro balionai su cigaretėmis ir GPS įrenginiais, balandį – 46, kovą – 77, vasarį – 45, sausį – 63.

2022 m. kontrabandos iš Baltarusijos skraidinimo oro balionais atvejų nebuvo, o 2023 m. fiksuoti tik trys tokie bandymai.

Priežastys, kodėl neteisėta veikla užsiimantys asmenys pradėjo vis dažniau rinktis „nuotolinius“ kontrabandos gabenimo būdus, ypač oro balionus, yra kelios.

Kontrabandininkams vykdyti neteisėtą veiklą tapo gerokai sunkiau, kai ginantis nuo migrantų antplūdžio prie sienos su Baltarusija buvo įrengtas fizinis barjeras, kurį sudaro apsauginė tvora ir koncertina.

Be to, visame pasienyje su Baltarusija įdiegta VSAT stebėjimo sistema. Taip pasieniečių pajėgų reagavimas tapo efektyvesnis, o kontrabandos gabentojams išaugo rizika būti sulaikytiems.

2023 m. vasarį siekiant pažaboti geležinkeliu iš Baltarusijos gabentą kontrabandą buvo sustabdytas Stasylų geležinkelio pasienio kontrolės punkto (PKP) darbas. Nuo tol krovininiai traukiniai iš Baltarusijos vyksta tik per Kenos PKP, kuriame veikia rentgeno kontrolės sistema. Vien 2022 m. pasieniečiai sulaikė beveik 3 mln. pakelių cigarečių, į Lietuvą atgabentų per Stasylas.

Anksčiau nelegalius rūkalus iš Baltarusijos būdavo dažnai bandoma gabenti per kelių PKP. 2023 m. rugpjūčio 18 d. Lietuva uždarė pasienyje su Baltarusija veikusius Šumsko ir Tverečiaus PKP, o pernai nuo kovo 1 d. – Lavoriškių ir Raigardo PKP. Kontrabandos gabenimas šiais keliais, kaip ir per Stasylų PKP, nutrūko, todėl toks veiksmas turėjo teigiamos įtakos mažinant nelegalios produkcijos patekimą per Lietuvos kontroliuojamą ES išorės sieną.

Per PKP atgabentų ir pasieniečių sulaikytų rūkalų kiekis krito drastiškai: nuo 1,1 mln. pakelių 2023 m. iki 9 tūkst. pakelių 2024 m. Šis skaičius 2024 m. sudarė 0,7 proc. visų VSAT sulaikytų cigarečių, o 2023 m. siekė net 53,6 proc.

Kovoje su kontrabanda kaip pastaruoju metu pasiteisinusios priemonės buvo ir dėl migrantų krizės sustiprinta valstybės sienos apsauga, aktyvi VSAT kriminalinė žvalgyba, trumpalaikių operacijų organizavimas.