Žiniasklaida: FNTT krečia su „Bankera“ susijusias įmones

„Atliekami aktyvūs procesiniai veiksmai, daugiau informacijos bus pateikta rytoj“, – BNS vėliau patvirtino FNTT atstovė Modesta Zdanauskaitė.
Pasak portalo, „Bankera“ ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje išgarsėjo 2017-2018 metais, kai „Banker“ (BNK) kripto žetonų įsigijo daugiau nei 100 tūkst. įvairių šalių piliečių, o projektas pritraukė daugiau nei 100 mln. eurų.
„Bankera“ tuomet teigė, kad šių investicijų reikia naujam Europoje licenciją turėsiančiam „blockchain“ eros bankui įkurti. Tačiau po pirminio žetonų siūlymo (ICO) jie greitai nuvertėjo, o daugelis investuotojų patyrė nuostolių. Žadėto ES licencijuoto kripto banko taip pat iki šiol nėra.
„15min“ ir tarptautinis tiriamosios žurnalistikos centras OCCRP atskleidė, jog didelė dalis iš investuotojų surinktų lėšų galėjo būti panaudota „Bankeros“ įkūrėjų Manto Mockevičiaus, Vytauto Karalevičiaus ir Justo Dobiliausko paskoloms jų kontroliuojamoms įmonėms ir prabangiam turtui įsigyti.
FNTT tyrimą pradėjo paviešinus šį žurnalistų tyrimą. Pasak jo, 45 mln. eurų už platintus BNK žetonus surinktų pinigų per Lietuvos banko prižiūrimą įmonę „Pervesk“ buvo pervesti į Ramiajame vandenyne esančios Vanuatu „Pacific Private banką“.
Šiemet lapkritį Vanuatu centrinis bankas neseniai panaikino šio banko licenciją.
Naujausi komentarai