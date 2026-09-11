Nustatė: šeši medžiotojai vartojo alkoholį, tarp jų – trys aplinkos apsaugos pareigūnai

Skelbiama, kad pažeidimai nustatyti per reidą ketvirtadienio naktį.
Gyvosios gamtos apsaugos departamento pareigūnai, vykdydami medžioklės kontrolę Biržų rajone, patikrino automobilį, kuriame buvo medžiotojai ir ginklai. Nustatyta, kad asmenys buvo vartoję alkoholio.
Į įvykio vietą nedelsiant iškviesti policijos pareigūnai asmenų blaivumui nustatyti.
Automobilyje buvo keturi asmenys, turėję ginklus. Vienas iš ginklų buvo gabenamas ne dėkle. Visiems keturiems asmenims nustatytas alkoholio organizme kiekis: vienam – mažesnis nei 0,4 promilės, kitiems – didesnis nei 0,4 promilės. Didžiausias nustatytas alkoholio kiekis siekė 1,78 promilės.
Vienas iš šių asmenų buvo AAD pareigūnas.
Aiškinantis įvykio aplinkybes nustatyta, kad tos dienos medžioklėse dalyvavo dar du AAD pareigūnai. Vienam jų nustatytas mažesnis nei 0,4 promilės alkoholio kiekis, kitam – 0,51 promilės.
Dėl neblaivių medžiotojų ginklų gabenimo pažeidimų pradėtas tyrimas, kurį atlieka policija. AAD taip pat pradėti tyrimai dėl galimų medžioklės pažeidimų ir vidinis tyrimas dėl įvykyje dalyvavusių AAD pareigūnų veiksmų.
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