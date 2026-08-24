Nyderlanduose sulaikytas lietuvis, įtariamas užmušęs savo draugę lietuvę

Rugpjūčio 24 d. Nyderlandų prokuratūra Den Boscho teisme pareiškė, kad tai yra rimti įrodymai prieš suimtą lietuvį. Pastarasis neigė užmušęs draugę.
Įtariamasis ir auka palaikė santykius, abu buvo darbo migrantai iš Lietuvos.
Jie buvo apsistoję Helmondo mieste, Pastoor van Leeuwenstraat gatvėje. Įvykio naktį tame pačiame name gyvenantys žmonės iškvietė pareigūnus, šie atvykę rado negyvą moterį ir iš karto suėmė įtariamąjį.
Prokuroras pažymėjo, kad tyrimas tęsiamas, o įtariamasis atsisako nurodyti savo telefono slaptažodį, galutinei skrodimo ataskaitai taip pat dar trūksta duomenų. Tikimasi, kad ši ataskaita bus parengta gruodį.
I. T. teisme buvo nekalbus ir teigė „nežinantis, kas nutiko tą naktį ir kodėl ji mirė“.
Jo advokatas iškėlė klausimą, ar DNR pėdsakai tikrai atsirado dėl smurto, mat „jie gyveno tame pačiame name, dalijosi viena lova“.
Kitas parengiamasis posėdis šioje byloje numatytas lapkričio 17 dieną.
Naujausi komentarai