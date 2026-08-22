 Panemunės paplūdimyje, įtariama, kėsintasi seksualiai išnaudoti moterį

Panemunės paplūdimyje, įtariama, kėsintasi seksualiai išnaudoti moterį

2026-08-22 10:05
BNS inf.

Pagėgių savivaldybėje esančio Panemunės miestelio paplūdimyje galimai kėsintasi seksualiai išnaudoti moterį, šeštadienį pranešė Tauragės apskrities policija.

<span>Panemunės paplūdimyje, įtariama, kėsintasi seksualiai išnaudoti moterį</span>
Panemunės paplūdimyje, įtariama, kėsintasi seksualiai išnaudoti moterį / Asociatyvi Magnific.com nuotr.

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