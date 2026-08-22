Panemunės paplūdimyje, įtariama, kėsintasi seksualiai išnaudoti moterį

Kaip nurodo pareigūnai, incidentas įvyko penktadienį, apie 15 valandą.
1987 metais gimusiai moteriai buvo sukeltas fizinis skausmas.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl seksualinio prievartavimo ir išžaginimo.
Pagėgių savivaldybėje esančio Panemunės miestelio paplūdimyje galimai kėsintasi seksualiai išnaudoti moterį, šeštadienį pranešė Tauragės apskrities policija.
Kaip nurodo pareigūnai, incidentas įvyko penktadienį, apie 15 valandą.
1987 metais gimusiai moteriai buvo sukeltas fizinis skausmas.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl seksualinio prievartavimo ir išžaginimo.
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