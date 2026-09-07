 Panevėžyje dingo jaunuolis

Panevėžyje dingo jaunuolis

2026-09-07 16:10 diena.lt inf.

Pareigūnai prašo visuomenės pagalbos siekiant surasti dingusį jaunuolį.

<span>Panevėžyje dingo jaunuolis</span>
Panevėžyje dingo jaunuolis / Lietuvos policijos ir asociatyvi P. Peleckio / BNS nuotr.

Policijos duomenimis, rugsėjo 5 d. apie 22 val. iš namų, Smėlynės g., Panevėžyje, išėjo ir iki šiol negrįžo Gabrielius Juravičius, gimęs 2008 m.

Požymiai: apie 175 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, trumpų šviesių plaukų. 

Avėjo juodus sportinius batelius. Ant rankos segėjo juodą laikrodį ir dvi gumines apyrankes – žalią ir geltoną.

Mačiusius jaunuolį prašome informuoti Panevėžio apskrities VPK Panevėžio miesto ir rajono Veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją D. Šermukšnienę, el. paštu: [email protected]

Šiame straipsnyje:
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dingęs žmogus
Panevėžys
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