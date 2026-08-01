Panevėžyje neblaivus vyras įtariamas kitą asmenį išstūmęs pro langą

Kaip nurodė Policijos departamentas, penktadienį, apie 22 val., Panevėžio Liepų alėjoje rastas ir dėl sužalojimų į ligoninę paguldytas 1969 metais gimęs vyras.
Įtariama, kad jį konflikto metu pro buto langą išstūmė 1990 metais gimęs vyras, kuriam nustatytas 2,03 prom. girtumas. Pradėtas nesunkaus sveikatos sutrikdymo ikiteisminis tyrimas.
Tuo metu Kauno Kalniečių gatvėje esančiame name šeštadienį, apie 20 minučių po vidurnakčio, kilus konfliktui 1962 metais gimęs vyras peiliu sužeidė 1986 metais gimusį vyrą.
Įtariamasis, kuriam nustatytas 2,12 prom. girtumas, uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo artimajam arba šeimos nariui.
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