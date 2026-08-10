Panevėžyje pavogtas BMW: nuostolis – 25 tūkst. eurų

Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienį, apie 11.15 val., Panevėžyje, J. Biliūno gatvėje, pastebėta, kad pavogtas automobilis „BMW X6“, jis buvo pagamintas 2014 m.
Nuostolis – 25 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Panevėžyje pavogtas dvylikos metų senumo „BMW X6“.
Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienį, apie 11.15 val., Panevėžyje, J. Biliūno gatvėje, pastebėta, kad pavogtas automobilis „BMW X6“, jis buvo pagamintas 2014 m.
Nuostolis – 25 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Naujausi komentarai