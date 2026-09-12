 Panevėžyje sulaikytas nepilnametis: kišenėse – įtartinos medžiagos

Panevėžyje sulaikytas nepilnametis: kišenėse – įtartinos medžiagos

2026-09-12 08:23
BNS inf.

Panevėžyje sulaikytas nepilnametis su galimai narkotinėmis medžiagomis.

<span>Panevėžyje sulaikytas nepilnametis: kišenėse – įtartinos medžiagos</span>
Panevėžyje sulaikytas nepilnametis: kišenėse – įtartinos medžiagos / Asociatyvi V. Balkūno / BNS nuotr.

Kaip pranešė Panevėžio policija, penktadienį apie 20.30 val. Panevėžyje, Ukmergės gatvėje, dalinės nepilnamečio, gimusio 2010 metais, apžiūros metu buvo rastas peršviečiamas maišelis, kurio viduje rasta baltos spalvos, kristalizuota, galimai, narkotinė medžiaga.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.

Pareigūnai Panevėžyje penktadienį su panašiomis galimai narkotinėmis medžiagomis taip pat sulaikė du 2003 gimusius vyrus.

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