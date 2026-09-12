 Panevėžyje – trys smurto prieš moteris atvejai

Panevėžyje – trys smurto prieš moteris atvejai

2026-09-12 08:31
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Panevėžio policija sulaikė tris vyrus, įtariamus smurtu prieš moteris.

<span>Panevėžyje – trys smurto prieš moteris atvejai</span>
Panevėžyje – trys smurto prieš moteris atvejai / Asociatyvi magnific nuotr.

Du smurto atvejai buvo registruoti penktadienį, o vienas – naktį į šeštadienį.

Kaip pranešė policija, penktadienį, apie 19 val., Panevėžyje, Statybininkų gatvėje, namuose, neblaivus (1,59 prom.) vyras, gim. 1958 m., žodinio konflikto metu, sukėlė fizinį skausmą moteriai, gim. 1974 m.. Pastarajai nustatytas 2,15 prom. neblaivumas.

Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas vyras sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

Apie 20.55 val. Panevėžyje, Ryto gatvėje, namuose, neblaivus (0,46 prom.) vyras, gim. 1956 m., sukėlė fizinį skausmą moteriai, gim. 1955 m.

Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas vyras sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

Apie 0.30 val. Panevėžyje, Staniūnų gatvėje, namuose, vyras, gim. 2001 m., sukėlė fizinį skausmą moteriai, gim. 2005 m.

Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas vyras sulaikytas, p pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

Šiame straipsnyje:
moterys
smurtas
alkoholis
Girtumas
Panevėžys

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų