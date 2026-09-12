Panevėžyje – trys smurto prieš moteris atvejai

Du smurto atvejai buvo registruoti penktadienį, o vienas – naktį į šeštadienį.
Kaip pranešė policija, penktadienį, apie 19 val., Panevėžyje, Statybininkų gatvėje, namuose, neblaivus (1,59 prom.) vyras, gim. 1958 m., žodinio konflikto metu, sukėlė fizinį skausmą moteriai, gim. 1974 m.. Pastarajai nustatytas 2,15 prom. neblaivumas.
Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas vyras sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Apie 20.55 val. Panevėžyje, Ryto gatvėje, namuose, neblaivus (0,46 prom.) vyras, gim. 1956 m., sukėlė fizinį skausmą moteriai, gim. 1955 m.
Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas vyras sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Apie 0.30 val. Panevėžyje, Staniūnų gatvėje, namuose, vyras, gim. 2001 m., sukėlė fizinį skausmą moteriai, gim. 2005 m.
Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas vyras sulaikytas, p pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
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