 Paramediko nužudymo byla: pratęstas įtariamojo Viliaus Solkano suėmimas

Paramediko nužudymo byla: pratęstas įtariamojo Viliaus Solkano suėmimas

2026-09-17 10:25
BNS inf.

Panevėžio apylinkės teismas prokuroro prašymu ketvirtadienį vienam mėnesiui pratęsė suėmimo terminą Viliui Solkanui, įtariamam paramediko M. S. nužudymu.

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Vilius Solkanas
Vilius Solkanas / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Kaip pranešė Panevėžio apylinkės teismas, suėmimas pratęstas dviem įstatyme numatytais pagrindais – įtariamasis gali bėgti, slėptis nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo bei daryti naujus nusikaltimus.

Kaip rašė BNS, greitosios medicinos pagalbos darbuotojas M. S. dingo balandžio 20-osios rytą, į Paliukų kaimą Panevėžio rajone išvažiavęs įrengti užsakyto batuto.

Kitą dieną vienoje šio kaimo sodybų aptiktas užkastas vyro kūnas, sodyboje taip pat rastas šaunamasis ginklas.

Prokuratūros duomenimis, nusikaltimas galėjo būti padarytas dėl asmeninių nesutarimų. Paramediko nužudymo metu vyko jo ir J. Sadauskienės skyrybų procesas, kuris buvo nutrauktas vienam iš sutuoktinių mirus.

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