Paramediko nužudymo byloje į laisvę paleistas vienas įtariamųjų

Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras, vadovaujantis ikiteisminiam tyrimui dėl panevėžiečio paramediko nužudymo, priėmė sprendimą pakeisti kardomąją priemonę vienam įtariamųjų – E. Gaigalui.
„Įvertinus, kad proceso tikslus galima pasiekti švelnesnėmis kardomosiomis priemonėmis, minėtas asmuo šių metų rugpjūčio 6 dieną paleistas iš suėmimo, jam skyrus dvi kitas kardomąsias priemones – 10 tūkst. eurų užstatą ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti“, – pranešė prokuratūra.
E. Gaigalas yra kitos įtariamosios byloje, buvusios M. Sadausko sutuoktinės Justinos Sadauskienės tėvas.
Vyras dirba mediku Biržuose, yra ligoninės Reanimacijos – intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas.
E. Gaigalui pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimas šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis ir neteisėto disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėtas disponavimas labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu.
Kaip anksčiau pranešė prokuratūra, E. Gaigalas sulaikytas liepą, įtariamojo namuose bei darbo vietoje atliktos kratos, kurių metu rasti psichotropiniai vaistai. Anot teisėsaugos, vaistai gali būti susiję su tiriamomis nusikalstamomis veikomis.
Be to, kratų metu buvo rasti, kaip įtariama, apie 50 vnt. įvairaus kalibro šaudmenų, taip pat sprogmenų. Dėl to kratų metu buvo pasitelkti ir policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai.
1962 m. gimęs E. Gaigalas yra buvęs Biržų rajono savivaldybės tarybos narys. Anksčiau Vyriausiosios rinkimų komisijos jis buvo nurodęs dirbantis mediku, yra išsituokęs ir turi dukrą Justiną.
2011 m. E. Gaigalas taip pat dalyvavo savivaldybių tarybų rinkimuose, jį iškėlė Krikščionių partija.
Paramediko kūnas rastas sodybos teritorijoje
ELTA primena, kad paramediko M. Sadausko kūnas rastas balandžio 21 d. Panevėžio rajone esančios sodybos teritorijoje. Kaip įtariama, nužudyto asmens kūnas buvo susuktas į batutą ir užkastas sodybos teritorijoje. Įvykio vietos apžiūros metu rastas ginklas.
Batutų nuoma ir pristatymu į užsakovų namus užsiėmusio M. Sadausko tėvas žurnalistams pasakojo, kad sūnus jam pranešė gavęs užsakymą – pristatyti batutą vaikų šventei darželyje. Dingus M. Sadauskui pastebėta, kad batutą užsakiusio asmens anketa ištrinta, o vietovės, kurioje esą užsakytas batutas, seniūnas žurnalistams pasakojo, kad darželio ten nėra.
Anot pareigūnų, M. Sadausko nužudymo motyvas gali būti susijęs su asmeninio pobūdžio nesutarimais.
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