 Pareigūnai kreipėsi į visuomenę: ieškomas iš namų išvažiavęs nepilnametis

Pareigūnai kreipėsi į visuomenę: ieškomas iš namų išvažiavęs nepilnametis

2026-08-24 23:30
Brigita Juodelytė

Pakruojo rajono pareigūnai prašo visuomenės pagalbos ieškant 15-mečio Henriko Lukošiūno. Paauglys pirmadienį išvažiavo iš namų krosiniu motociklu ir iki šiol negrįžo. Apie dingusį nepilnametį Pakruojo rajono bendruomenės pareigūnai pranešė socialiniame tinkle „Facebook“.

Išvažiavo oranžiniu motociklu

Pareigūnų duomenimis, rugpjūčio 24 d., apie 10.30 val., penkiolikmetis iš namų Pakruojo rajone, Lygumų seniūnijoje, Dvariškių kaime, išvažiavo oranžinės spalvos krosiniu motociklu.

„2026-08-24 apie 10.30 val. iš namų, adresu Pakruojo r., Lygumų sen., Dvariškių k., oranžinės spalvos krosiniu motociklu pabėgo iš namų Henrikas Lukošiūnas, 15 metų amžiaus, ir iki šiol negrįžo“, – skelbė pareigūnai.

Prašo visuomenės pagalbos

Policija prašo atsiliepti visus, kurie matė paauglį, jo vairuojamą oranžinės spalvos krosinį motociklą ar turi bet kokios informacijos, galinčios padėti nustatyti jo buvimo vietą.

„Prašome asmenis, galinčius suteikti bet kokią informaciją apie ieškomojo buvimo vietą, skambinti numeriais 112 arba 067516289. Dėkojame už pagalbą“, – kreipėsi pareigūnai.

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