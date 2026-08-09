Pareigūnams per tris mėnesius nepavyko baigti narkotikų disponavimu įtariamo Šurajevo bylos

ELTA primena, kad O. Šurajevas sostinės policijai įkliuvo dar balandžio pabaigoje.
„Atsakydami į jūsų paklausimą informuojame, kad ikiteisminis tyrimas dėl, įtariama, neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti (pagal Baudžiamojo kodekso 259 str. 1 d.) yra tęsiamas. Įtarimai šiame tyrime pareikšti jūsų paklausime minimam asmeniui“, – Eltai teigė Vilniaus apygardos prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.
Paklausta, kodėl taip ilgai vykdomas nesudėtingas tyrimas, atstovė teigė, kad „laukiama išvadų“.
Ji Eltai nepatikslino, ar omenyje turi ekspertizių išvadas.
Per ikiteisminį tyrimą dažniausiai yra atliekamos rastų kvaišalų ekspertizės, taip pat gali būti tiriami kiti objektai, įvairios ekspertizės gali būti skirtos ir patiems įtariamiesiems.
Balandį policija skelbė apie gautą pranešimą, kad klube „Vilnius Comedy Club“ jaunuoliai galimai turi narkotinių medžiagų. Atvykę pareigūnai pas 1988 m. gimusį vyrą, tai yra O. Šurajevą, rado galimai narkotinių medžiagų.
Tada policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
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