Pareigūnui pasipriešino į nakvynės namus pristatytas neblaivus vyras, jis sulaikytas

Policijos departamento duomenimis, apie 3.20 val. Vytauto Didžiojo gatvėje policininkams pristačius neblaivų 1963 metais gimusį vyrą, kuriam nustatytas 1,87 prom. girtumas, į nakvynės namus, jis aktyviais veiksmais pasipriešino 1989 metais gimusiam Šilalės rajono pareigūnui.
Šis, suteikus medicininę pagalbą, gydomas namuose. Vyras uždarytas į ilgalaikio sulaikymo patalpą, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui.
Naujausi komentarai