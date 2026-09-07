Pas vaikiną automobilyje – narkotikai

Pavenčių g. ir Česlovo Kontrimo g. sankryžoje, automobilyje „Mazda“ rasta kortelė.
Ant jos buvo baltos spalvos biri, sintetinės kilmės, įtariama, narkotinė medžiaga, bei popierinis maišelis, kurio viduje taip pat buvo baltos spalvos biri, sintetinės kilmės, įtariama, narkotinė medžiaga.
Medžiagos priklauso 25-erių vaikinui.
Įtariamasis sulaikytas ir pristatytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo.
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