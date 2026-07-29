Pasieniečiai aptiko dar vieną migrantų tunelį

Kaip pranešė VSAT, kasamas požeminis tunelis ties Pertako kaimu buvo aptiktas sekmadienio vakarą.
„VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos pareigūnai techninėmis priemonėmis pagal žemės paviršiaus virpesius nustatė, kad prie valstybės sienos ties Pertako kaimu, tikėtina, kasamas požeminis tunelis“, – pranešime informavo VSAT.
Pasieniečiams atvykus į vietą, į Baltarusijos teritoriją pasitraukė apie 20 civiliais drabužiais vilkinčių vyrų.
Lietuvos teritorijoje, prie upelio kranto, pareigūnai aptiko nebaigtą kasti apie 11 m ilgio požeminį tunelį. Jis buvo kasamas po patrulio taku gilyn į Lietuvos teritoriją. Šalia rasti rąstai, galimai skirti tunelio atramoms, iškastas smėlis ir kibirai.
Pirminiais duomenimis, tunelis dar nebuvo baigtas – išėjimo angos už patrulio tako nebuvo, todėl per jį neteisėti migrantai ar kiti asmenys patekti į mūsų Lietuvą negalėjo.
Dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką gresia bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.
Atlikus procesinius ikiteisminio tyrimo veiksmus, neteisėtai migracijai skirtas tunelis buvo užverstas.
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