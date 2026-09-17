Pasieniečiai sulaikė Nemunu iš Kaliningrado srities atplaukusį Rusijos pilietį

Taip BNS patvirtino VSAT atstovas Giedrius Mišutis.
„Jis buvo sulaikytas gerokai į pavakarę ir buvo apklausiamas. Tuo metu nebuvo (pradėto – BNS) jokio ikiteisminio tyrimo“, – nurodė G. Mišutis.
Pirminiais jo pateiktais duomenimis, asmuo yra Rusijos pilietis.
Pirmasis apie tai pranešė „Lrytas“ naujienų portalas. Jam vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas raštu nurodė, kad vyras pasiprašė politinio prieglobsčio, tačiau bus išsiųstas atgal į Rusiją.
„Pasitarus su tarnybomis, priimtas aiškus sprendimas – vyras bus grąžintas į Rusiją“, – portalas citavo M. Katelyną.
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