 Pasieniečiai sulaikė Nemunu iš Kaliningrado srities atplaukusį Rusijos pilietį

Pasieniečiai sulaikė Nemunu iš Kaliningrado srities atplaukusį Rusijos pilietį

2026-09-17 20:57
Dominykas Biržietis (BNS)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai ketvirtadienio pavakarę sulaikė Rusijos pilietį, iš Kaliningrado srities Nemuno upe atplaukusį į Lietuvą.

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<span>Pasieniečiai sulaikė Nemunu iš Kaliningrado srities atplaukusį Rusijos pilietį</span>
Pasieniečiai sulaikė Nemunu iš Kaliningrado srities atplaukusį Rusijos pilietį / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Taip BNS patvirtino VSAT atstovas Giedrius Mišutis.

„Jis buvo sulaikytas gerokai į pavakarę ir buvo apklausiamas. Tuo metu nebuvo (pradėto – BNS) jokio ikiteisminio tyrimo“, – nurodė G. Mišutis.

Pirminiais jo pateiktais duomenimis, asmuo yra Rusijos pilietis.

Pirmasis apie tai pranešė „Lrytas“ naujienų portalas. Jam vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas raštu nurodė, kad vyras pasiprašė politinio prieglobsčio, tačiau bus išsiųstas atgal į Rusiją.

„Pasitarus su tarnybomis, priimtas aiškus sprendimas – vyras bus grąžintas į Rusiją“, – portalas citavo M. Katelyną.

 

Šiame straipsnyje:
Giedrius Mišutis
VSAT pareigūnai
sulaikė Rusijos pilietį
Martynas Katelynas

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