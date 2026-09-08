Pasieniečių operacijos metu sulaikyti septyni asmenys: iš jų – trys pareigūnai

Operacija buvo surengta tęsiant anksčiau pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo akcizinėmis prekėmis. Operacijoje dalyvavo VSAT Imuniteto ir Kriminalinių tyrimų valdybų, Vilniaus ir Pagėgių pasienio rinktinių Kriminalinės žvalgybos skyrių bei VSAT specialiosios paskirties valdybos „Kovas“ pasieniečiai.
Skelbiama, kad iš pradžių naktį VSAT pareigūnai Lazdijų rajone prie sienos sulaikė, įtariama, dronais iš Baltarusijos ką tik atskraidintą rūkalų krovinį – 22 dėžes baltarusiškų cigarečių. Prie dėžių pasieniečiams įkliuvo ir du automobiliu atvykę, įtariama, neteisėtą krovinį turėję pasiimti asmenys.
Netrukus Imuniteto valdybos ir „Kovo“ pareigūnai dėl šio įvykio sulaikė ir du tarnyboje buvusius Kapčiamiesčio pasienio užkardos jaunesniuosius specialistus.
Beveik tuo pačiu metu naktį kita VSAT pareigūnų grupė Varėnos rajone, Valkininkuose, sulaikė dar du asmenis, įtariama, organizavusius šios kontrabandos gabenimą.
Tęsiant operaciją pirmadienį ryte darbo vietoje Varėnoje pasieniečiai sulaikė dar vieną pareigūną – Varėnos pasienio rinktinės vyriausiąjį tyrėją.
Operaciją socialiniuose tinkluose komentavęs vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigė, kad „kontrabandą, cigaretes gabenantys balionai ir dronai kelia labai rimtų klausimų dėl galimo „stogo“.
„Valstybėje negali būti taip, kad nusikalstamos grupuotės perka pareigūnų lojalumą, naudojasi jų tarnybine padėtimi ar gauna informaciją iš sistemos vidaus. To netoleruosime“, – rašė ministras.
M. Katelynas sako laikinajam VSAT vadui iškėlęs aiškų tikslą – tarnyba turi valytis iš vidaus, būtina išaiškinti tuos, kurie piktnaudžiauja pareigomis ir padeda nusikalstamoms grupuotėms, jie turi atsakyti pagal įstatymą.
„Per naujausią VSAT operaciją dėl įtariamos kontrabandos sulaikyti septyni asmenys, tarp jų – trys pareigūnai. Tai nėra žinia, kuria galima džiaugtis. Tačiau ji rodo, kad imuniteto pareigūnai dirba, o sistema ryžtasi spręsti problemas savo viduje“, – teigė vidaus reikalų ministras.
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