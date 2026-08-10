Pasienio ruožuose sulaikyti du neblaivūs vairuotojai

Anot VSAT, šeštadienio rytą kelyje Klaipėda–Liepoja, prie pat Lietuvos sienos su Latvija, ties Būtingės gyvenviete (Palangos savivaldybė), VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Palangos pasienio užkardos pareigūnai sustabdė patikrinti į šalį įvažiuojantį automobilį „Kia Sportage“ su latviškais valstybinio numerio ženklais.
Dokumentų tikrinimo metu visureigį vairavęs 67-erių Latvijos gyventojas pateikė Latvijos asmens be pilietybės pasą. Kaip nurodė VSAT, patikros metu VSAT pareigūnams kilo įtarimas, kad vairuotojas gali būti neblaivus, nes nuo jo sklido alkoholio kvapas. Į įvykio vietą buvo iškviesti policijos pareigūnai.
Alkotesteriu patikrinus vairuotojo blaivumą, pirmuoju pūtimu užfiksuota 0,64 promilės, antruoju – 0,53 promilės alkoholio. Toks neblaivumas kvalifikuojamas kaip lengvas girtumo laipsnis.
Už vairavimą neblaiviam užsieniečiui gresia bauda nuo 800 iki 1 100 eurų, teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo vienerių iki pusantrų metų arba teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo šešių mėnesių iki vienerių metų ir draudimas vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, nuo vienerių metų iki pusantrų metų. Neblaivus vairuotojas ir automobilis perduoti policijos pareigūnams, kurie toliau aiškinsis įvykio aplinkybes.
Dar vienas incidentas užfiksuotas vėlų sekmadienio vakarą pasienio ruože ties Akmenynės kaimu (Šalčininkų rajonas). Čia patruliavę VSAT Varėnos pasienio rinktinės Gintaro Žagunio užkardos pareigūnai pamatė, kaip automobilis „Volvo“ su lietuviškais valstybinio numerio ženklais nuvažiavo nuo kelio.
Priėję prie transporto priemonės pasieniečiai pastebėjo, kad ją vairavęs 33 metų Vilniaus rajono gyventojas kalba nerišliai, o nuo jo sklido stiprus alkoholio kvapas.
Vairuotojui buvo nustatytas 2,22 promilės neblaivumas.
Už vairavimą neblaiviam, kai nustatomas didesnis nei 1,51 promilės girtumas, Lietuvoje numatyta baudžiamoji atsakomybė. Baudžiamajame kodekse už šį nusikaltimą numatyta bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki vienerių metų.
Dėl šio įvykio Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šalčininkų rajono policijos komisariato pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriam vadovauja Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras.
Naujausi komentarai