 Pasienyje su Baltarusija apgręžta 11 neteisėtų migrantų

Pasienyje su Baltarusija apgręžta 11 neteisėtų migrantų

2026-09-18 09:29
BNS inf.

Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 11 neteisėtų migrantų, penktadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

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<span>Pasienyje su Baltarusija apgręžta 11 neteisėtų migrantų</span>
Pasienyje su Baltarusija apgręžta 11 neteisėtų migrantų / Asociatyvi R. Riabovo / BNS nuotr.

Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 26 migrantus, o Lenkijos pasienyje trečiadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1,5 tūkst. neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1,6 tūkst. kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1002.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti 26 tūkst. užsieniečių.

Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Šiame straipsnyje:
neteisėti migrantai
Lietuva
Baltarusija
pasienis

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