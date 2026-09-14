Pasienyje su Baltarusija apgręžta penkiolika neteisėtų migrantų

Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 25 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį fiksuotas vienas bandymas neteisėtai patekti į šalį.
Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1,4 tūkst. neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1,6 tūkst. kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1002.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti 26,1 tūkst. užsieniečių.
Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.
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