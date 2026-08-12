 Pasienyje su Baltarusija apgręžtas 31 neteisėtas migrantas

Pasienyje su Baltarusija apgręžtas 31 neteisėtas migrantas

2026-08-12 07:26
BNS inf.

Pasienyje su Baltarusija apgręžtas 31 neteisėtas migrantas

<span>Pasienyje su Baltarusija apgręžtas 31 neteisėtas migrantas</span>
Pasienyje su Baltarusija apgręžtas 31 neteisėtas migrantas / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 88 migrantus, o Lenkijos pasienyje pirmadienį užkardyta 11 bandymų neteisėtai patekti į šalį.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1,1 tūkst. neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1,6 tūkst. kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1002.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25,6 tūkst. užsieniečių.

Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

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