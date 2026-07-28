 Pasienyje su Baltarusija apgręžti 20 migrantų, bandžiusių patekti į Lietuvą per tunelį

Pasienyje su Baltarusija apgręžti 20 migrantų, bandžiusių patekti į Lietuvą per tunelį

2026-07-28 08:28
BNS inf.

Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą buvo apgręžti 20 neteisėtų migrantų, antradienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

<span>Pasienyje su Baltarusija apgręžti 20 migrantų, bandžiusių patekti į Lietuvą per tunelį</span>
Pasienyje su Baltarusija apgręžti 20 migrantų, bandžiusių patekti į Lietuvą per tunelį / S. Lisausko/BNS nuotr.

Naujienų portalas „15min“ paskelbė, kad šie migrantai buvo atgrasyti aptikus požeminį tunelį pietinėje šalies dalyje, kuris buvo kasamas su tikslu nepastebėtiems pereiti iš Baltarusijos į Lietuvą.

VSAT vadas Rustamas Liubajevas portalui sakė, kad pastaruoju metu tokių tunelių fiksuojama nemažai.

„Ten (pietų Lietuvoje – BNS) yra savotiškai dėkingas landšaftas – pakankamai miškingos vietos, kur gali grupė pasislėpti. Tenka taikyti įvairias priemones, kad būtų galima visus sulaikyti“, – teigė pareigūnas.

Birželį skelbta apie panašią operaciją, kai Varėnos rajone pasieniečiai ir policija ieškojo migrantų – tuomet pasienyje taip pat buvo aptiktas tunelis, tačiau, kaip įtariama, dvi migrantų grupės po keliolika asmenų vis dėlto galėjo patekti į Lietuvos gilumą.

Tenka taikyti įvairias priemones, kad būtų galima visus sulaikyti.

R. Liubajevas teigė, kad tokie atvejai, kai migrantams pavyksta nepastebėtiems patekti į Lietuvą, yra vienetiniai.

Tuo metu Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 76 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį fiksuoti keturių asmenų bandymai neteisėtai patekti į šalį.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik tūkstantis migrantų. Pernai daugiau kaip 1,6 tūkst. kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1002.

Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Šiame straipsnyje:
neteisėti migrantai
pasienis
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