Pasienyje su Baltarusija apgręžti 20 migrantų, bandžiusių patekti į Lietuvą per tunelį

Naujienų portalas „15min“ paskelbė, kad šie migrantai buvo atgrasyti aptikus požeminį tunelį pietinėje šalies dalyje, kuris buvo kasamas su tikslu nepastebėtiems pereiti iš Baltarusijos į Lietuvą.
VSAT vadas Rustamas Liubajevas portalui sakė, kad pastaruoju metu tokių tunelių fiksuojama nemažai.
„Ten (pietų Lietuvoje – BNS) yra savotiškai dėkingas landšaftas – pakankamai miškingos vietos, kur gali grupė pasislėpti. Tenka taikyti įvairias priemones, kad būtų galima visus sulaikyti“, – teigė pareigūnas.
Birželį skelbta apie panašią operaciją, kai Varėnos rajone pasieniečiai ir policija ieškojo migrantų – tuomet pasienyje taip pat buvo aptiktas tunelis, tačiau, kaip įtariama, dvi migrantų grupės po keliolika asmenų vis dėlto galėjo patekti į Lietuvos gilumą.
Tenka taikyti įvairias priemones, kad būtų galima visus sulaikyti.
R. Liubajevas teigė, kad tokie atvejai, kai migrantams pavyksta nepastebėtiems patekti į Lietuvą, yra vienetiniai.
Tuo metu Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 76 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį fiksuoti keturių asmenų bandymai neteisėtai patekti į šalį.
Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik tūkstantis migrantų. Pernai daugiau kaip 1,6 tūkst. kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1002.
Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.
Naujausi komentarai