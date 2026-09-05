Pasienyje su Baltarusija apgręžti du migrantai

Neteisėtų migrantų antplūdį patirianti Latvijos pasienio tarnyba penktadienį į savo šalį neįleido 7 užsieniečių, o Lenkijos pareigūnai pranešė ketvirtadienį nefiksavę tokių asmenų.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,65 tūkst. asmenų, šiemet – 1 392.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 26 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
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