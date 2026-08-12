Pedofilas Bartoševičius prašo nutraukti bylą: Aukščiausiasis Teismas priėmė jo skundą

Byla bus nagrinėjama žodinio proceso tvarka.
LAT atstovė Tautvilė Merkevičiūtė BNS sakė, kad K. Bartoševičius skunde prašo panaikinti nuosprendžius ir bylą nutraukti arba grąžinti ją nagrinėti pirmosios ar apeliacinės instancijos teismui.
Už seksualinius nusikaltimus prieš mažamečius kalėti septynerius metus nuteistas eksparlamentaras K. Bartoševičius gegužės pradžioje pradėjo atlikinėti bausmę.
Lietuvos apeliacinis teismas patvirtino jo kaltę, palikdamas galioti septynerių metų laisvės atėmimo bausmę ir uždrausdamas penkerius metus dirbti su mažamečiais ir nepilnamečiais.
Pastarąją baudžiamojo poveikio priemonę teismas skyrė iš dalies tenkinęs prokuroro apeliacinį skundą. Kaltinamojo advokato Olego Šibkovo skundą, kuriuo gynyba prašė K. Bartoševičiaus išteisinimo, teismas atmetė.
Taip pat padidinus dviejų nukentėjusiųjų atstovams priteistą turtinės žalos kompensaciją, nuteistasis iš viso turės atlyginti 32 tūkst. eurų turtinės ir neturtinės žalos.
Teismas šioje byloje konstatavo, kad dirbdamas parlamente K. Bartoševičius prievartavo vieną vaiką jam būnant mažamečiu ir suėjus 14-ai metų, taip pat tvirkino tris mažamečius bei nesunkiai sutrikdė visų keturių nukentėjusiųjų sveikatą.
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