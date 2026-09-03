Plovyklas plėšę lenkai stojo prieš teismą

Į teismą Šiauliuose atvedami du lenkai. Vyrai naktimis iš Lenkijos po 500 kilometrų važiuodavo plėšti automatinių automobilių plovyklų Lietuvoje. Iš pradžių vyko į Vilkaviškį, kiek vėliau – į Jurbarką, Ukmergę, Kuršėnus ir Šiaulius.
„Įvykdė vagystes, būtent keturias vagystes su įsibrovimu, ir vieną vagystę pasikėsino įvykdyti. Taip pat kaltinami turto sunaikinimu, nes vagystės metu naudojo įrankius, kad būtų galima įsibrauti“, – sakė Marijampolės apylinkės prokuroras Vytautas Nacikūnas.
Automobilių plovyklas lenkai plėšė pagal tą pačią schemą. Naktimis iš Lenkijos į Lietuvą vykdavo skolintu automobiliu. Plovyklų adresus jau būdavo nusižiūrėję internete, tad atvykę iškart plėšdavo pinigų saugyklas. Naudojo laužtuvą ir metalo kirpimo žirkles.
„Pinigų nuostolis nemažas – apie 5 tūkstančius eurų, truputį daugiau. Daugiausia sugadinta įranga – visa įranga, išlaužytos dėžės, pinigų skaitytuvai“, – pasakojo Vilkaviškio savitarnos plovyklos direktorė Inga Pakarskienė.
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Kitose plovyklose lenkai pavogė kiek mažiau pinigų. Jurbarke – du tūkstančius, Ukmergėje – pusketvirto tūkstančio, o Kuršėnuose – tik keliasdešimt eurų.
Būtent šioje plovykloje vairuotojai dažniausiai atsiskaito kortele, tad grynųjų šiame aparate labai mažai. Išlaužę terminalą lenkai čia rado vos 33 eurus.
Automobilių plovyklos „Putok“ atstovai teigia, kad nuostoliai siekia apie 5 tūkstančius eurų. Lenkai per vagystę sugadino pinigų terminalų įrangą. Ir nors atidarę vieną seifą, liaudiškai tariant, rado špygą, vyrams teks atsakyti už technikos išdraskymą.
„Turto buvo pavogta už daugiau nei 11 tūkstančių eurų, o šiuo atveju sugadinto turto vertė net didesnė nei pagrobto – daugiau nei 15 tūkstančių eurų. Tokia žala padaryta vien sunaikinus turtą“, – teigė V. Nacikūnas.
Kai kurios plovyklos apvagiamos ne pirmą kartą, nors apskritai tai nutinka retai. Tačiau po šios lenkų atakos apsauga dar labiau sustiprinta. Maža to, stengiamasi dar labiau mažinti atsiskaitymą grynaisiais.
„Po vagystės... Tai buvo pirmoji vagystė, todėl pasirūpinome draudimu, kurio prieš tai nebuvo, signalizacijomis, naujomis papildomomis kameromis“, – komentavo I. Pakarskienė.
Už pinigų vagystę ir svetimo turto sunaikinimą lenkams gresia laisvės atėmimas iki šešerių metų. Abu vyrai šiuo metu sulaikyti.
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