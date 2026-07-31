Po dviejų mėnesių mažylės mirties prokuratūra pradėjo tyrimą

Siekiant nustatyti tikslias įvykio, kai Kauno klinikose liepos mėnesio pabaigoje mirė kūdikis, aplinkybes, Vilniaus apygardos prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl, įtariama, piktnaudžiavimo tėvų teisėmis ar pareigomis.
Kaip skelbė prokuratūra, ikiteisminis tyrimas pradėtas įvertinus Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos pareiškime pateiktą informaciją bei konstatavus, kad turi būti imtasi visų galimų ir būtinų priemonių, pagal kurias gauti duomenys leistų neginčijamai patvirtinti arba paneigti keliamas prielaidas dėl galimai padarytos nusikalstamos veikos, o tai galima padaryti tik pradėjus ikiteisminį tyrimą ir atlikus procesinius veiksmus.
Tyrimo metu bus vertinama, ar įtariamas tėvų delsimas kreiptis medicininės pagalbos galėjo turėti įtakos vaiko gyvybei pavojingos būklės atsiradimui.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas gavus papildomos informacijos iš Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos bei panaikinus liepos 15 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariato priimtą nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.
Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir kontroliuoja Vilniaus apygardos prokuratūros specializuoto skyriaus prokuroras, tyrimą atlieka Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.
Kaip rašė BNS, Kauno klinikose sekmadienį mirus dviejų mėnesių kūdikiui, šeima sužinojo apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos sprendimą paimti visus septynis vaikus, įskaitant ir mirusią mergaitę.
Tarnyba sako, kad priimdama tokį sprendimą apie vaiko mirtį dar nebuvo informuota.
Kauno klinikų medikai teigė, kad liepos 26 d. mirusi kelių mėnesių mergaitė į ligoninę pateko itin sunkios būklės – išsekusi, nepakankamai maitinama, o jai atlikus tyrimus buvo nustatytas retas genetinis susirgimas – Patau sindromas.
„Ji buvo pakankamai sunkios būklės, atvyko dėl išsekimo, dėl nepakankamos mitybos. Buvo nepakankamo svorio, pagal savo amžių svėrė žymiai per mažai, beveik neturėjo poodinio riebalų sluoksnio“, – ELTAI sakė Kauno klinikų Vaikų ligų klinikos vaikų intensyviosios terapijos gydytojas Martynas Žemaitis.
Pasak mediko, kūdikis svėrė mažiau nei 2 kg.
Tarnybos duomenimis, minėta šeima specialistams žinoma nuo 2018 metų.
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