Po išpuolio prieš paauglę Marijampolėje – žinia iš policijos: atsakomybės smurtautoja išvengs?

„Asmenys, kurie yra dalyvavę tame įvykyje, kur veiksmai buvo atlikti, kur filmavo, yra žinomi, procesas atliekamas ir asmenys yra apklausiami“, – pirmadienį žurnalistams sakė M. Draudvila.
Jo teigimu, kadangi, pirminiais duomenimis, galimai prieš nepilnametę smurtavo kita nepilnametė, šiuo atveju apie asmens patraukimą baudžiamojon atsakomybėn nėra kalbama. Pasak M. Draudvilos, šioje istorijoje greičiausiai galėtų būti svarstoma apie galimai smurtavusio vaiko tėvų atsakomybę.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė savo ruožtu teigė mananti, kad tokiais atvejais, kaip galimo smurto prieš vaiką Marijampolėje istorija, atsakyti turėtų ne tik smurtautojai, bet ir tie, kurie stebi smurtinius veiksmus, juos filmuoja.
„Ta atsakomybė turėtų būti tolygi kaip ir smurtautojo, nes tas, kas stebi, kas filmuoja, kas įdeda video, lygiai taip pat irgi turėtų griežtą atsakomybę. Šiuo konkrečiu atveju aš džiaugiuosi, kad visi vaikai buvo identifikuoti ir jie pateko į mūsų pagalbos sistemos akiratį. Taip ir turėtų būti ateityje“, – kalbėjo I. Ruginienė.
I. Skuodienė: abiejų vaikų šeimos bendradarbiauja
Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (VVTĮT) direktorė Ilma Skuodienė informavo, kad po smurto prieš nepilnametę Marijampolėje vaiko teisių apsaugos specialistai teikė pagalbą tiek galimai smurtavusio vaiko šeimai, tiek ir galimai nukentėjusio vaiko šeimai.
„Gavome informaciją iš policijos. Tą pačią dieną reagavome, tą pačią dieną susitikome su šeimomis, tą pačią dieną inicijavome visą reikalingą pagalbą, ypatingai dėmesį skiriant psichologinei pagalbai – tiek vaikams ypatingas dėmesys, tiek kalbėjome ir su tėvais. Įvertinę vaikų situaciją, vienai iš šeimų inicijavome pagalbą. Bus atvejo vadybos procesas ir tikslas yra sudėlioti kompleksiškai pagalbą šeimai, kad tam tikri iššūkiai, kurie yra, turbūt, paauglystės laikotarpyje, būtų su pagalba įveikiami“, – kalbėjo I. Skuodienė.
Anot jos, ir galimos smurtautojos, ir galimai nukentėjusiojo vaiko šeimos su specialistais noriai bendradarbarbiauja.
Kaip teigė I. Skuodienė, VVTĮT duomenimis, iš viso konflikte dalyvavo 8 vaikai.
Ji pažymėjo, kad Marijampolės istorijos atveju situacija yra vertinama, dėmesys yra skiriamas ir tiems vaikams, kurie stebėjo galima smurto atvejį.
„Galbūt, įvertinę situaciją, kitiems vaikams inicijuosime ir kompleksinę pagalbą, kurios gali prireikti šeimai ir vaikui“, – kalbėjo VVTĮT vadovė.
I. Skuodienė kartu pažymėjo, kad smurto prieš vaiką Marijampolėje atvejis tapo rezonansiniu, jis tapo labai viešu. Dėl to, pasak VVTĮT direktorės, būtina siekti, kad galimai nukentėjusi nepilnametė sklandžiai gebėtų sugrįžti į mokymosi procesą, išvengiant dar daugiau viešumo.
„Atvejis buvo labai, labai viešas. Tikrai tai paveikė visus artimuosius. Žiūrėsime, kokios dar gali prireikti pagalbos, artėjant rugsėjo mėnesiui. Atvejis tikrai buvo plačiai eskaluotas. Tai tikslas yra ir apsaugoti nukentėjusį vaiką nuo tokios pačios eskalacijos, padėti grįžti į mokymosi procesą, pas draugus, į būrelius, į visą popamokinę veiklą“, – aiškino I. Skuodienė.
VVTĮT direktorė teigė negalinti atsakyti, ar dėl smurto atvejo turėtų ir atsakyti tie nepilnamečiai, kurie stebėjo smurtinius veiksmus ar juos filmavo.
„Negalėčiau jums atsakyti taip greitai. Policija aiškinasi, jie turi visas aplinkybes. Mūsų, vaiko teisių gynėjų, dėmesys yra skirtas vaikui, pagalbą vaikui ir šeimai“, – dėstė I. Skuodienė.
Smurtiniai veiksmai buvo nufilmuoti
Policija atlieka ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo po Marijampolės Poezijos parke įvykusio nepilnamečių konflikto. Teisėsaugos duomenimis, nukentėjusiai merginai buvo suduota keliolika smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytu telefonu. Tuo metu šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo, o vaizdo įrašas su smurtiniais vaizdais tą patį vakarą išplito socialiniuose tinkluose.
Po įvykio nukentėjusiajai pasijutus blogai ji buvo pristatyta į gydymo įstaigą. Dėl įvykio į teisėsaugą kreipėsi jos artimieji.
Anot Marijampolės apylinkės vyriausiojo prokuroro pavaduotojos Vilmos Sakalauskienės, konfliktas kilo dėl komentarų socialiniame tinkle.
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