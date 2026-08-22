 Po pokalbio su „specialiste“ – tuščia banko sąskaita: neteko įspūdingos sumos

Po pokalbio su „specialiste“ – tuščia banko sąskaita: neteko įspūdingos sumos

2026-08-22 09:35
BNS inf.

Iš Anykščių gyventojos apgaule buvo išviliota daugiau nei 51,8 tūkst. eurų, šeštadienį pranešė Policijos departamentas.

<span>Po pokalbio su „specialiste“ – tuščia banko sąskaita: neteko įspūdingos sumos</span>
Po pokalbio su „specialiste“ – tuščia banko sąskaita: neteko įspūdingos sumos / Asociatyvi Magnific.com nuotr.

Pareigūnų duomenimis, penktadienį į Kauno apskrities policiją kreipėsi 1954 metais gimusi moteris.

Ji pareiškė, kad liepos 14 dieną Anykščiuose, A. Vienuolio gatvėje, būdama namuose prisijungė prie interneto investavimo platformos „Brondesbury Global“ ir į mobiliojo ryšio telefoną atsisiuntė programėlę.

Nukentėjusioji nurodė rusų kalba bendravusi su „investavimo specialiste“, o vėliau pastebėjo, kad iš jos banko sąskaitos neteisėtai nurašyti 51 tūkst. 838 eurai.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.

Šiame straipsnyje:
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"paskutinį centą atiduodu į geras rankas"
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Su tuo
ir sveikinu. Na kiek galima tokiems kartoti, kad rusiškai kalbantys "specialistai" - apgavikai? Jau darosi juokinga iš šitų "proto bokštų" investavimų...
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