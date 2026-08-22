Po pokalbio su „specialiste“ – tuščia banko sąskaita: neteko įspūdingos sumos

Pareigūnų duomenimis, penktadienį į Kauno apskrities policiją kreipėsi 1954 metais gimusi moteris.
Ji pareiškė, kad liepos 14 dieną Anykščiuose, A. Vienuolio gatvėje, būdama namuose prisijungė prie interneto investavimo platformos „Brondesbury Global“ ir į mobiliojo ryšio telefoną atsisiuntė programėlę.
Nukentėjusioji nurodė rusų kalba bendravusi su „investavimo specialiste“, o vėliau pastebėjo, kad iš jos banko sąskaitos neteisėtai nurašyti 51 tūkst. 838 eurai.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.
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(be temos)