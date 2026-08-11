Po „TikTok“ transliacijos į Telšių rajoną skubiai išsiųstas „Aras“

Kaip pranešė Policijos departamentas, pirmadienį apie 15.22 val. gautas pranešimas, kad Telšių rajone, Užgirių kaime, vyras (gim. 1989 m.) per platformą „TikTok“ vykdo tiesioginę transliaciją.
Pranešta, kad vyras demonstruoja šaunamuosius ginklus bei šaudmenis ir grasina.
Į įvykio vietą buvo iškviesti rinktinės „Aras“ pareigūnai.
Jie automobilyje „Mercedes-Benz CLS 320“ sulaikė neblaivų (atsisakė tikrintis neblaivumą) įtariamąjį.
Jo namuose kratos metu rasti ir paimti neteisėtai laikomi galimai savadarbis automatas, pistoletas ,,Beretta“, „Airsoft“ pistoletas „Borner Sport 331“ ir 82 vnt. įvairaus kalibro šovinių. Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo ginklais ir šaudmenimis.
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