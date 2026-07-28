Po žiauraus smurto Druskininkuose – svarbi žinia iš prokuratūros

Kaip nurodoma portalo publikacijoje, Generalinės prokuratūros atstovai patvirtino, jog pranešimas apie įtarimą įteiktas vienam asmeniui, gimusiam 2008 metais.
„Ikiteisminis tyrimas yra tęsiamas, atliekami proceso veiksmai, nustatinėjamos įvykio aplinkybės. Šiuo metu pranešimas apie įtarimą yra įteiktas asmeniui“, – portalui lrytas.lt nurodė prokuratūra.
Prieš dvi savaites socialiniuose tinkluose paplito vaizdo įrašas, kuriame, kaip įtariama, nufilmuotas jaunuolis, kuris buvo sužalotas Druskininkuose vakarėlio metu. Galimai nukentėjusio jaunuolio veidas, kaip matoma vaizdo įraše, buvo kraujuotas, jis gulėjo ant grindų.
Socialiniuose tinkluose skelbta, kad neva vaikinas atvyko į vakarėlį, elgėsi neadekvačiai, merginas vadino necenzūriniais žodžiais, buvo nemandagus, todėl esą įvyko konfliktas, kurio metu vaikinui buvo pasiūlyta išeiti. Galiausiai vaikinas esą buvo sumuštas.
Portalui lrytas.lt Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Eglė Kačinskienė nurodė, kad liepos 18 d., šeštadienį, apie 2.40 val. Druskininkų policijos pareigūnai gavo ligoninės medikų pranešimą, kad į juos kreipėsi vyras (gim. 2008 m.) su įvairaus pobūdžio veido sumušimais.
Anot policijos, nukentėjusysis tądien įvykio aplinkybių paaiškinti negalėjo ir tolimesnei apžiūrai buvo nukreiptas į Kauno klinikas.
Pareigūnai liepos 22 d. pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
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