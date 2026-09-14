Policija ieško be žinios dingusios Salomėjos: moteris turi sveikatos problemų

Kaip skelbė policija, 1952 m. gimusi S. Matijošaitytė rugsėjo 10 d. išėjo iš savo namų Raseinių rajone, Paliepių seniūnijoje, Pareizgupio kaime, ir iki šiol negrįžo. Moteris turi sveikatos problemų.
Požymiai: 165 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, trumpų, šviesių plaukų, mėlynų akių. Vilkėjo mėlynos spalvos striukę, gėlėtus raudonos, mėlynos ir geltonos spalvų marškinėlius, mūvėjo juodas kelnes, avėjo mėlynos spalvos sandalus. Su savimi turėjo pilkos spalvos rankinę.
Asmenis, turinčius informacijos apie moters buvimo vietą ar ją mačiusius, policija prašo informuoti Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Raseinių rajono policijos komisariato vyriausiąjį tyrėją Vytautą Globį, tel. +370 700 61361 arba tel. 112.
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