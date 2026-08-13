Policija kreipėsi į gyventojus: nepasitikėkite ir neskubėkite

Ukmergės rajono policijos komisariato pareigūnai įvardijo dažniausiai pasitaikančius sukčiavimo būdus.
Skambučiai
Sukčiai prisistato ryšio operatoriais, poliklinikos, banko darbuotojais ar policijos pareigūnais ir bando išvilioti banko prisijungimo duomenis, korteles ar grynuosius pinigus.
Vizitai į namus
Pas senolius į namus ateina sukčiai, apsimetę Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojais. Pasitelkę išgalvotą istoriją apie grynųjų pinigų deklaravimą, jie išvilioja grynuosius pinigus.
Investiciniai sukčiavimai
Gyventojai įtikinami investuoti ar pasiimti paskolas, o vėliau iš jų išviliojami banko ar virtualiosios valiutos paskyrų duomenys.
Avansiniai sukčiavimai
Paimamas avansas už prekes ar paslaugas, tačiau jos nepristatomos arba nesuteikiamos.
Apgaulingos nuorodos
Paspaudus nuorodą, prašoma suvesti banko kortelės ar elektroninės bankininkystės duomenis, o vėliau gali būti nurašomos lėšos.
Kaip apsisaugoti?
Pareigūnai priminė gyventojams niekada telefonu neatskleisti prisijungimo duomenų, slaptažodžių ar PIN kodų. Taip pat nespausti įtartinų SMS žinučių ar el. laiškų nuorodų.
„Sulaukę įtartino skambučio, pokalbį nutraukite ir informaciją patikrinkite paskambinę oficialiu institucijos numeriu.
Bankų, policijos ir kitų institucijų darbuotojai neprašo perduoti grynųjų pinigų ar atskleisti slaptų prisijungimo duomenų.
Būkite budrūs ir perspėkite savo artimuosius, ypač vyresnio amžiaus žmones.
Apie bandymus sukčiauti informuokite policiją skubiosios pagalbos telefonu 112, net jei netapote apgaulės auka.
Nepasitikėkite. Neskubėkite. Patikrinkite informaciją“, – patarė policija.
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