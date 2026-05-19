 Policija prašo pagalbos: pabėgo neteisėtas migrantas

2026-05-19 14:53 diena.lt inf.

Pirmadienio vakarą Ukmergės rajono policijos pareigūnai, patruliuodami Ukmergės rajone esančiame kelyje A20, pastebėjo automobilį „Toyota Avensis Verso“, kuris atrodė itin perkrautas.

Policija prašo pagalbos: pabėgo neteisėtas migrantas / Ukmergės rajono policijos komisariato feisbuko nuotr.

Kaip teigiama, sustabdžius automobilį paaiškėjo, kad juo buvo vežami devyni neteisėtai Lietuvos teritoriją kirtę Bangladešo piliečiai. Per sulaikymą du iš jų pasišalino Ukmergės rajone, Saveikių miške

Vienas iš ieškomų asmenų – surastas. Šiuo metu ieškomas dar vienas Bangladešo pilietis.

Ieškomo asmens požymiai: tamsaus gymio, šlapias ir sušalęs. 

Spėjama, kad jis gali būti Ukmergėje arba Ukmergės rajono apylinkėse. Pastebėjus įtartiną asmenį ar turint bet kokios informacijos apie jo buvimo vietą, policija prašo nedelsiant pranešti telefonu 112.

Šiame straipsnyje:
migrantai iš Bangladešo
ieškomas migrantas
ieško policija

