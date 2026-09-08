Policija vis dar ieško pavojinga liga sergančios moters

Kaip teigiama Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) pranešime, moteris iš ligoninės pasišalino rugpjūčio 30 d.
B. Ivanauskaitė serga atvira tuberkuliozės forma, dėl kurios gali kelti pavojų aplinkiniams. Anot policijos, moteris, išeidama iš ligoninės, vilkėjo mėlynos spalvos sportines kelnes bei sportiniu megztiniu.
Asmenis, žinančius apie moters buvimo vietą ar ją pastebėjusius, prašoma skubiai informuoti Alytaus AVPK Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Robertą Stanaitį tel. 0 700 65716, el. paštu [email protected] arba numeriu 112.
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