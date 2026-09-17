Iš policijos – naujausia informacija apie Pasvalio rajone rastą droną

„Nustačius, kad dronas yra be sprogmenų ir galimai buvo naudotas kontrabandai gabenti, įvertinta, kad surinktą pirminę medžiagą tikslinga toliau tirti anksčiau pradėtame ikiteisminiame tyrime dėl kontrabandos, kurį kontroliuoja Panevėžio apygardos prokuratūra“, – ketvirtadienį pranešė Policijos departamentas.
BNS rašė, kad pranešimas apie miške Kenelių kaime rastą skraidyklę buvo gautas trečiadienį popiet, bepilotį rado girininkas. Į rusiškus karinius dronus nepanašus objektas buvo apaugęs žolėmis, policijos duomenimis, nukritęs prieš keletą mėnesių.
Įvedus planą „Skydas“ ir objektą įvertinus išminuotojams, šie nustatė, kad jis neturėjo sprogmenų.
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