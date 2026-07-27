 Policijos pareigūnai sulaikė du karius: prie vairo sėdo neblaivūs

Policijos pareigūnai sulaikė du karius: prie vairo sėdo neblaivūs

2026-07-27 15:36
BNS inf.

Šiaulių ir Švenčionių rajonuose užfiksuoti du incidentai, kurių metu pareigūnai prie vairo sulaikė du neblaivius karius, pirmadienį pranešė policija.

<span>Policijos pareigūnai sulaikė du karius: prie vairo sėdo neblaivūs</span>
Policijos pareigūnai sulaikė du karius: prie vairo sėdo neblaivūs / Asociatyvi freepik.com, E. Ovčarenko/ BNS nuotr.

Teisėsaugos duomenimis, pirmasis įvykis užfiksuotas sekmadienį, apie 5 val., Švenčionių rajone, Nevieriškės kaime.

Automobilis „Toyota Yaris“, vairuojamas neblaivaus (1,25 prom.) ir teisės vairuoti neturinčio 2004 metais gimusio Lietuvos kariuomenės šauktinio, nuvažiavo nuo kelio ir apvirto. Per eismo įvykį žmonės nenukentėjo, vairuotojui surašytas administracinio nusižengimo protokolas.

Kitas incidentas įvyko sekmadienį, prieš 8 val., Šiaulių rajone, Dainų kaime.

Čia buvo sustabdytas automobilis „Mercedes-Benz C220“, kurį vairavo ne tarnybos metu neuniformuotas neblaivus (0,46 promilės) 2003 metais gimęs Lietuvos kariuomenės karys. Jam taip pat surašytas protokolas.

Šiame straipsnyje:
Šiaulių rajonas
Švenčionių rajonas
Neblaivūs kariai
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