Pradėta nagrinėti organizuotos nusikalstamos grupuotės byla: kaltinami narkotikų platinimu Airijoje

Didžioji dalis nusikalstamų veikų padaryta Airijoje.
Kaltinimai pareikšti 33 asmenims, vienas kaltinamasis jau miręs. Teisiamasis posėdis vyko mišriuoju būdu – dalis proceso dalyvių susirinko teismo posėdžių salėje, kita – prie proceso prisijungė nuotoliniu būdu. Bylos nagrinėjimas atidėtas iki spalio mėnesio, pranešė teismas.
Dėl tos priežasties, kad vienas iš kaltinamųjų pareiškė negavęs kaltinamojo akto, nežinantis, kuo yra kaltinamas, teismas negalėjo bylos pradėti nagrinėti iš esmės. Didžiąją dalį posėdžio teismas sprendė proceso dalyvių pateiktus prašymus, vienas iš kurių – pareiškimas nušalinti bylą nagrinėjančios kolegijos pirmininkę, vieno kaltinamojo advokatui ir jo ginamajam kilus įtarimų, kad pirmininkaujanti teisėja gali būti šališka.
Valstybinį kaltinimą byloje palaikantis prokuroras tokį advokato prašymą įvardijo kaip nepagrįstą ir prašė jį atmesti, dauguma advokato kolegų tokiam prašymui pritarė. Kolegijos nariai pareiškė, kad nėra objektyvių duomenų, jog pirmininkaujanti teisėja byloje būtų šališka, anot jų, toks prašymas negali būti patenkintas. Teismas nušalinimą pareiškusio advokato prašymą atmetė kaip nepagrįstą.
Prie bylos buvo pridėti aštuoni nukentėjusiųjų pareikšti civiliniai ieškiniai daugiau kaip 80 tūkstančių eurų neturtinei žalai atlyginti. Vienas iš proceso dalyvių teismo prašė visus ieškinius atmesti, tokius prašymus pavadinęs kaip mėginimą pasipinigauti. Byloje spręsti ir kiti procesiniai klausimai.
Vyrų ir moterų iš įvairių šalies vietovių amžius: 28–74 m. Šie asmenys, tarp kurių ir nusikalstamo susivienijimo organizatorius, kaltinami tuo, kad sistemingai verbavo socialiai pažeidžiamus asmenis – neturinčius nuolatinės gyvenamosios vietos, gyvenančius itin sunkiomis materialinėmis sąlygomis, turinčius priklausomybių ar sveikatos problemų.
Bylos duomenimis, daugiau nei 100 asmenų buvo išvežti iš Lietuvos į Airijos salą ir pateko į šiuolaikinės vergovės sąlygas – jie buvo išnaudojami narkotinių medžiagų platinimui gatvėse. Buvo atimami aukų asmens dokumentai, taikytas psichologinis ir fizinis smurtas, prievarta skatinama vartoti narkotikus ir verčiama vykdyti nusikalstamas veikas.
Byloje nurodoma, kad įvairiais sandoriais buvo įteisinta ne mažiau kaip 861 tūkst. eurų, gautų iš narkotinių medžiagų platinimo Airijoje ir Šiaurės Airijoje, o beveik už 45 tūkstančius eurų buvo įsigyta įvairių juvelyrinių dirbinių.
Daugiau kaip 300 tomų bylos vien kaltinamąjį aktą sudaro 5 tomai (daugiau kaip 1000 lapų). Teismas numato apklausti 166 liudytojus, 20 nukentėjusiųjų.
Dalis iš jų gyvena užsienyje.
Preliminariai teismas paskyrė teisiamuosius posėdžius iki 2027 m. gegužės mėnesio.
Šiuo metu 7 iš 32 kaltinamųjų atlieka bausmę už kitas padarytas nusikalstamas veikas, kitiems skirtos laisvės apribojimo priemonės – dokumentų paėmimas, intensyvi priežiūra, rašytinis pasižadėjimas neišvykti, jiems apribota nuosavybės teisė į turtą.
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