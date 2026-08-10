Prisijungdami prie netikrų banko svetainių gyventojai praranda pinigus

Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienį Vilniuje, vyras (gim. 1976 m.) paspaudė į telefoną gautą nuorodą dėl paskirtos nuobaudos.
Suvedus banko prisijungimo duomenis, nuo jo banko sąskaitos apgaulės būdu buvo nuskaičiuota 13,7 tūkst. eurų.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, galimai nuo sukčių nukentėjo dar trys žmonės.
Sekmadienį gautas moters (gim. 1984 m.) pranešimas, kad tą pačią dieną apie 11 val. Vilniuje, jai būnant namuose, prisijungus prie netikros banko svetainės, iš jos banko sąskaitos apgaule nuskaičiuota apie 3 tūkst. eurų.
Panašiomis aplinkybėmis pinigų neteko dar du sostinės gyventojai.
Vilniaus AVPK duomenimis, sekmadienį gautas vyro (gim. 1949 m.) pranešimas, kad tą pačią dieną apie 12.45 val. Vilniuje, būnant namuose, prisijungus prie netikros banko svetainės, iš jo banko sąskaitos apgaule nuskaičiuota 6 tūkst. eurų.
Anot policijos, sekmadienį taip pat gautas moters (gim. 1973 m.) pranešimas, kad tą pačią dieną apie 14.30 val. Vilniuje, jai būnant namuose, prisijungus prie netikros banko svetainės, iš jos banko sąskaitos apgaule nuskaičiuota 2 999 eurai.
Nuo sukčių galimai nukentėjo ir Klaipėdos apskrities gyventojas.
Uostamiesčio policija pranešė, kad sekmadienį į pareigūnus kreipėsi 1990 m. gimusi moteris, kuri nurodė, kad tą pačią dieną, bandant prisijungti prie savo banko sąskaitos, iš pareiškėjos banko sąskaitos, neteisėtu būdu, buvo pasisavinti 2999 eurai.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.
Naujausi komentarai