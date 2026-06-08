Prokuratūra atsisakė pradėti tyrimą dėl Žemaitaičio pasisakymų apie galimą perversmą

„Nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą priimtas konstatavus, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių“, – pirmadienį pranešė Generalinė prokuratūra.
Jos duomenimis, nutarime atsisakyti pradėti tyrimą padaryta išvada, kad viešojoje diskusijoje R. Žemaitaitis išreiškė savo nuomonę, vertinimą, jog ateityje gali įvykti valstybės perversmas.
„Aplinkybių patikslinimo metu jis nurodė, kad pats jokių duomenų, informacijos ar faktų, kurie leistų teigti, kad konkretūs asmenys ar grupės planuoja valstybės perversmą, neturi. Nebuvo gauta ir jokių objektyvių duomenų, kad Seimo narys organizuotų valstybės perversmą ar dalyvautų sąmoksle jam įvykdyti“, – nurodė prokuratūra.
Teisėsaugos vertinimu, „aušriečių“ lyderio teiginiai buvo išsakyti aptariant bendrą politinę situaciją, jokių raginimų smurtu pažeisti Lietuvos suverenitetą ir konstitucinę santvarką politikas neišsakė.
Nutarimą nepradėti ikiteisminio tyrimo priėmė Vilniaus apskrities policija, jį patvirtino Vilniaus apygardos prokuratūra.
Sprendimas, kuriuo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą, dar gali būti skundžiamas.
Kaip skelbė BNS, aplinkybių patikslinimą teisėsauga pradėjo po to, kai R. Žemaitaitis gegužę „OpTV“ laidoje pareiškė manantis, kad rugsėjį–spalį „pamatysime mūsų valstybės vidaus perversmą“, kuris bus „brutalus“, su „fiziniais susidorojimais“.
Teisėsauga vertino, ar šie teiginiai gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę dėl viešų raginimų smurtu pažeisti valstybės suverenitetą ir valstybės perversmo.
Kaip rašė BNS, policija jau yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl R. Žemaitaičio pasisakymų to paties kanalo laidoje kovo 10-ąją, kai parlamentaras perversmu pavadino Kovo 11-ąją, o Nepriklausomybės akto signatarus – sukilimo dalyviais.
„Nemuno aušros“ pirmininkas pirmosios instancijos teisme pernai gruodį jau yra pripažintas kaltu dėl neapykantos kurstymo ir Holokausto neigimo. Šis nuosprendis apskųstas, byla baigiama nagrinėti Apeliaciniame teisme.
Be to, Konstitucinis Teismas užpernai balandį pripažino, kad R. Žemaitaitis pasisakymais apie žydus sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Po šio sprendimo politikas atsisakė parlamentaro mandato, kad galėtų kandidatuoti į prezidentus ir Seimo narius.
(be temos)