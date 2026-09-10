Prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą, kuriame prašė žurnalistės atskleisti informacijos šaltinį

Po to, kai LRT žurnalistė Eglė Samoškaitė pranešė, kad Gruzdžių socializacijos centro Kunionyse budėtojas galėjo seksualiai priekabiauti prie ten apgyvendintos 14-metės, teisėsauga pareikalavo atskleisti informacijos šaltinį, nors Visuomenės informavimo įstatymas žurnalistui palieka teisę išsaugoti šaltinio paslaptį.
Vėliau prokuratūra atsisakė reikalavimo atskleisti žurnalistės informacijos šaltinį.
Kaip rašė BNS, prokuratūra nurodė, kad sujungus ikiteisminius tyrimus, tyrimą organizuojančiam prokurorui įvertinus ikiteisminių tyrimų metu surinktus duomenis, pakitus disponuojamų duomenų apimčiai ir turiniui, atsisakoma realizuoti proceso sprendimą – įpareigojimą viešosios informacijos rengėją atskleisti informacijos šaltinį.
Generalinė prokuratūra ketvirtadienį pranešė, kad sprendimas nutraukti ikiteisminį tyrimą priimtas konstatavus, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
Buvo atliekami du atskiri ikiteisminiai tyrimai – Šiauliuose dėl neteisėto informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimo ir neteisėto informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimo, Kaune – dėl ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimo be leidimo. Tyrimo eigoje šie ikiteisminiai tyrimai buvo sujungti, siekiant užtikrinti kuo greitesnį ir išsamesnį ištyrimą. Generalinės prokurorės pavaduotojo sprendimu organizuoti ir vadovauti tyrimui pavesta Kauno apygardos prokuratūrai.
Ikiteisminiai tyrimai buvo pradėti policijos įstaigose gavus nepilnamečio laikinojo globėjo pareiškimus dėl galimo nepilnamečio asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimo viešai paskelbus jautrią informaciją bei dėl galimo ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimo.
Nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą vertinama, kad nenustatyta, jog informacija apie nepilnamečio asmens privatų gyvenimą būtų renkama neteisėtais būdais ar ikiteisminio tyrimo duomenys būtų atskleisti be šią bylą tiriančio teisėjo, prokuroro ar ikiteisminio tyrimo pareigūno leidimo.
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