Prokuratūra: praplėstas tyrimas dėl į Lietuvą kasto migrantų tunelio, bus tiriami pareigūnų veiksmai

Įvertinus šiuo metu turimus duomenis, susijusius su maždaug 20 asmenų neteisėtu valstybės sienos perėjimu, jų vykdytu neteisėtu tunelio kasimu, nusikalstama veika perkvalifikuota ir toliau tyrimas bus tęsiamas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnius „Rengimasis padaryti nusikaltimą“ bei „Neteisėtas žmonių gabenimas per valstybės sieną“.
Tyrimas taip pat praplėstas siekiant patikslinti pradinius duomenis bei patikrinti viešai skelbiamą informaciją apie aplinkybes, susijusias su atsakingų Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnų, organizavusių valstybės sienos stebėjimo, kontrolės ir apsaugos funkcijas ir jas vykdžiusių, veiksmais ir objektyviai, nešališkai įvertinti nustatytus faktus.
Šio tyrimo metu taip pat tikslinamos aplinkybės siekiant nustatyti, ar buvo padaryta nusikalstama veika, numatyta Baudžiamojo kodekso straipsnyje „Pasipriešinimas valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui“.
Toliau organizuoti šį ikiteisminį tyrimą pavesta Kauno apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriui. Tyrimą atlieka VSAT pareigūnai.
Žiniasklaida anksčiau pranešė, kad užfiksavus po valstybės siena kasamą tunelį, keturi pasieniečiai surengė pasalą. Kelis iš tunelio išlindusius migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet sulaikymo metu dar apie 20 užsieniečių puolė pareigūnus.
Šiems teko bėgti, tuo metu neteisėti migrantai, tarp jų ir surakintieji, pasišalino į Baltarusiją.
Pasak pasienio tarnybos, neteisėtai migracijai skirtas tunelis buvo užverstas.
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