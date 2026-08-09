Prokuratūra siekia griežtesnės bausmės „čekiukų“ byloje nuteistam Kaišiadorių merui

Kauno apygardos prokuratūra siekė, kad Š. Čėsnai teisę dirbti atimtų dar pirmosios instancijos teismas. Tačiau birželio 25 d. nuosprendį paskelbęs Kauno apygardos teismas merui skyrė mažesnę baudą, o baudžiamojo poveikio priemonės nusprendė visiškai netaikyti.
Teismas politiką pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo, dokumentų klastojimo ir skyrė 6 tūkst. eurų baudą. Prokuroras siūlė skirti didesnę – 10 tūkst. eurų – baudą bei trejus metus uždrausti dirbti valstybės tarnyboje.
Meras aiškino, kad, vykdydamas pareigas, rinkiminę veiklą, vykdamas į susitikimus pas rinkėjus, jis naudojosi ir jam artimų žmonių – giminaičių, bendražygių, artimų draugų ir pažįstamų pagalba – jie merą paveždavo. Naudodamasis tokiomis paslaugomis Š. Čėsna apmokėdavo ir šių asmenų turėtas kuro įsigijimo išlaidas.
Kauno apygardos teismas šiais aiškinimais patikėjo.
„Nustačius tokių paslaugų teikėjus ir mokėjimus vykdžiusius asmenis, apklausus juos liudytojais, jie kaltinamojo aiškinimą patvirtino. Teismas neturi pagrindo netikėti šių liudytojų, kurie betarpiškai tokias paslaugas suteikė, parodymais ir todėl minėtus (žemiau aptartus) kaltinimus, kad Š. Čėsna tyčia, sąmoningai klastojo dokumentus, nurodė išlaidas tarybos nario veiklai bei piktnaudžiaudamas tarnyba gavo išmokas – atitinkamai 586,62 eurus, kurių nepatyrė, šalina kaip nepagrįstus", – paskelbė Kauno apygardos teismas.
Tačiau su tokiais motyvais Kaišiadorių mero byloje kaltinimą palaikęs prokuroras nesutinka.
„Išeliminuotas aplinkybes iš kaltinimo prašome pripažinti įrodytomis, jų eliminavimas Kauno apygardos teismui leido sušvelninti bausmę, tai prašome bausmę sugriežtinti, jeigu aukštesnės instancijos teismas pripažintų, kad jos buvo pašalintos nepagrįstai“, – Eltai sakė prokuroras Valentinas Alekna.
Nuosprendžiu nepatenkintas ir meras
Nors Kauno apygardos teismas merui skyrė švelnesnę baudą, Š. Čėsnos advokatas, kaip ir prokuroras, su skundu kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą. Mero advokatas Liudas Paltanavičius prašo panaikinti nuosprendį jo klientui ir bylą nutraukti.
Gynėjo skunde rašoma, kad teismas padarė įstatymo pažeidimų, nebuvo išsamiai ir nešališkai ištirtos visos bylos aplinkybės, buvo netinkamai įvertintos faktinės bylos aplinkybės, pirmosios instancijos teismas rėmėsi prielaidomis ir samprotavimais bei selektyviai atrinktais įrodymais, kurie prieštarauja vieni kitiems ir bylos medžiagai.
„Neištirtos abejotinos aplinkybės, nuteistojo parodymai įvertinti kaip gynybinė versija, nepaisant, kad juos patvirtina liudytojų parodymai ir kita byloje esanti informacija“, – teigiama skunde.
Daugybę baudžiamųjų bylų iš visų Lietuvos apygardos teismų gaunantis Lietuvos apeliacinis teismas Š. Čėsnos bylos imsis tik gruodžio 2 d.
Įtraukė įmonės kuro kortele apmokėtus kvitus
Baudžiamosios bylos duomenimis, 2019–2023 m. kadencijos laikotarpiu Š. Čėsna, eidamas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, manoma, suklastojo 42 tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose nurodydamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie neva patirtas transporto – degalų įsigijimo – išlaidas. Įtariama, kad tarybos narys, atsiskaitydamas už įsigytą dyzeliną, atskirais atvejais išlaidas apmokėjo įmonei išduotomis kuro kortelėmis.
Per ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad tuometinis tarybos narys, galimai klastodamas tarybos nario išmokų ataskaitas ir jas pateikdamas savivaldybės buhalterijai, apgaule savo naudai įgijo 4 tūkst. 424 eurus, priklausiusius Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai.
Bylos duomenimis, Š. Čėsna į savo, kaip tarybos nario, kuro išlaidas įtraukė įmonės „Telesita“ kuro kortele pirktus degalus. Viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje skelbiama, kad meras yra šios įmonės akcininkas, 2015–2023 m. jis ėjo UAB „Telesita“ direktoriaus pareigas. Kaišiadoryse registruota įmonė užsiima mažmenine telekomunikacijų įrangos prekyba.
Meras teigė, kad įmonė jam buvo skolinga ir jis tokiu būdu dengė skolą -- savivaldybė pagal pateiktus čekius pinigus pervesdavo jam.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) taip pat surinko duomenis, kad meras teikė ir partiečio, anksčiau tarybos nario pareigas ėjusio, dabartinio Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Karolio Petkevičiaus kuro čekius.
Gegužę teisėsauga pranešė, kad pat įtarimai „čekiukų“ byloje pareikšti ir buvusiam Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nariui minėtam K. Petkevičiui.
Š. Čėsna tvirtino, kad dar po to, kai teisėsauga jam pareiškė įtarimus „čekiukų“ byloje, sustabdė narystę Liberalų sąjūdyje.
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