 Prūde rastas jauno vyro kūnas

Prūde rastas jauno vyro kūnas

2026-08-29 08:37
BNS inf.

Raseinių rajone esančiame prūde rastas vyro kūnas, šeštadienį pranešė policija.

<span>Prūde rastas jauno vyro kūnas</span>
Prūde rastas jauno vyro kūnas / Asociatyvi E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Teisėsaugos duomenimis, negyvas 1994 metais gimęs vyras aptiktas rugpjūčio 28 d. apie 17 val.

Pirminiais duomenimis, ant ištraukto kūno išorinių smurto žymių nepastebėta.

Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas vyro mirties priežasčiai nustatyti.

Šiame straipsnyje:
Raseinių rajonas
prūdas
negyvas vyras

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Del moteru arba sunkaus gyvenimo iseina vyrai...
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