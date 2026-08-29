Prūde rastas jauno vyro kūnas

Teisėsaugos duomenimis, negyvas 1994 metais gimęs vyras aptiktas rugpjūčio 28 d. apie 17 val.
Pirminiais duomenimis, ant ištraukto kūno išorinių smurto žymių nepastebėta.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas vyro mirties priežasčiai nustatyti.
Raseinių rajone esančiame prūde rastas vyro kūnas, šeštadienį pranešė policija.
Teisėsaugos duomenimis, negyvas 1994 metais gimęs vyras aptiktas rugpjūčio 28 d. apie 17 val.
Pirminiais duomenimis, ant ištraukto kūno išorinių smurto žymių nepastebėta.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas vyro mirties priežasčiai nustatyti.
(be temos)