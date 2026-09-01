Raseinių rajone iki pamatų supleškėjo ūkinis pastatas

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, maždaug 80 kv. m užstatymo ploto ūkinis pastatas užsidegė apie 16 val.
Atvykus pajėgoms, medinis pastatas degė atvira liepsna, šiferio stogas buvo sukritęs. Gaisro metu pastatas sudegė iki pamatų.
Viduje sudegė traktorius „Belarus“, žoliapjovė, trys dviračiai, žieminių padangų komplektas, medžio apdirbimo staklės, hidroforas, šaldiklis, trimeris, 20 kub. m malkų.
Taip pat sudegė 18 kv. m pagalbinis pastatas, apdegė prikabinamo namelio galas. Išsilydė gyvenamojo namo durys, nuo karščio sudužo šeši namo langai. Buvo išsaugotas 50 kv. m ploto mūrinis ūkinis pastatas.
Dūmų detektoriaus sudegusiame ūkiniame pastate nebuvo.
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